Ottawa fixe des règles sur l’intelligence artificielle dans les ministères

Le gouvernement fédéral fixe des règles de base sur la manière dont les ministères et agences peuvent utiliser l’intelligence artificielle pour prendre des décisions sur les prestations et les services.

Dans une allocution, lundi matin, lors d’une conférence de fonctionnaires, la présidente du Conseil du trésor, Jane Philpott, a affirmé que l’ère de l’intelligence artificielle était bel et bien amorcée.

Les ministères étudient déjà des moyens d’utiliser l’intelligence artificielle et l’« apprentissage automatique » pour automatiser certaines tâches et pour mener des projets à long terme, dont la préservation et l’enseignement des langues autochtones.

En établissant de nouvelles règles, les ministères devront être en mesure d’expliquer pourquoi une décision a été prise sur un dossier en particulier — et ne pourront pas se contenter de répondre que cette tâche a été effectuée par un ordinateur, a indiqué la ministre Philpott.

Selon elle, le potentiel d’amélioration des services fédéraux est illimité, mais cela pose également des problèmes d’éthique et de responsabilité pour le gouvernement.

Les humains ne seront pas complètement éliminés du processus, a assuré la ministre : le gouvernement veillera également à ce que les décisions prises par des machines soient justes, équitables et cohérentes.