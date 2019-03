Pékin soupçonne d'espionnage les deux Canadiens détenus en Chine

Le dossier de l’ex-diplomate canadien Michael Kovrig se précise… et se complexifie. Les autorités chinoises ont indiqué lundi que l’homme arrêté en décembre est soupçonné d’espionnage et de vol de secrets d’État. Un développement qui inquiète Justin Trudeau — et avec raison, disent des experts.

« C’est très grave », estime par exemple Fred Bild, ancien ambassadeur du Canada en Chine (1990-1994). « Le fait que Pékin ait l’intention de porter ce type d’accusations indique qu’ils vont procéder avec un procès où ils n’auront rien à prouver, parce qu’on parle de documents secrets. Ça nous laisse très peu de marge de manoeuvre. »

Dans un court communiqué publié lundi, la centrale politique du Parti communiste et des affaires judiciaires soutient que Michael Kovrig est souvent entré en territoire chinois avec un passeport ordinaire, cela pour « voler des secrets d’État et espionner les services de renseignement chinois grâce à un contact en Chine ».

Ce contact serait Michael Spavor, un autre Canadien arrêté en Chine au début décembre — quelques jours après que le Canada eut arrêté, à la demande des États-Unis, la directrice financière du géant des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou. « Spavor était le principal contact de Kovrig, et il lui a transmis des renseignements », affirment les autorités chinoises. C’est la première fois qu’un lien aussi clair est établi entre les deux arrestations.

Pékin avait indiqué en décembre que MM. Kovrig (qui travaille pour l’International Crisis Group) et Spavor étaient soupçonnés d’avoir mis en danger la sécurité nationale, sans plus de détails.

Trudeau préoccupé

« Nous sommes préoccupés par les développements d’aujourd’hui, a réagi le premier ministre Trudeau en point de presse. Les deux Canadiens qui sont détenus [le sont] de façon entièrement arbitraire. » M. Trudeau a ajouté que « le Canada est un pays de la règle de droit » qui va « toujours respecter l’indépendance judiciaire ».

Le dossier de Meng Wanzhou sera de retour devant les tribunaux mercredi à Vancouver, cinq jours après que le ministère de la Justice a donné son feu vert à la procédure d’extradition. « Le Ministère est convaincu qu’il existe suffisamment de preuves à présenter devant un juge d’extradition pour une décision », indiquait-on.

La Cour suprême de la Colombie-Britannique se penchera donc sur le cas Meng, mais la décision finale d’extrader ou non la dirigeante de Huawei sera prise par le nouveau ministre de la Justice, David Lametti. L’ambassade de Chine à Ottawa s’est dite « extrêmement insatisfaite » de cette décision, qualifiant le dossier de « persécution politique contre une entreprise chinoise de haute technologie ».

Représailles

Professeur de droit spécialiste de la Chine, Donald C. Clarke (Université George Washington) estime qu’il est « clair que tant M. Kovrig que M. Spavor sont retenus en otages [en réaction à l’arrestation de Mme Meng]. Ils ne sont pas de réels suspects criminels ». Selon lui, « la synchronicité de l’annonce de lundi, quelques jours après la décision du Canada de procéder à la procédure d’extradition, montre clairement que la Chine envoie le message que ces dossiers sont liés ».

Michael Kovrig n’aurait ainsi « aucune chance de gagner sa cause sur des bases légales », pense Donald Clarke. « Sa libération dépendra de considérations politiques. »

« Il n’y a pas de coïncidences avec la Chine, ajoute Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur canadien qui a été en poste à Pékin de 2012 à 2016. Nous sommes dans une tactique d’escalade qui dit que les accusations qui pourraient être déposées sont très sérieuses. Ils veulent accroître la monnaie d’échange. »

Y a-t-il une porte de sortie pour les deux Canadiens ? Tant M. Bild que M. Saint-Jacques sont plutôt pessimistes à cet égard. « Le seul espoir, c’est que le juge sera peut-être assez sage pour déterminer que cette affaire n’est pas de son ressort, parce qu’elle a été politisée par Donald Trump et que c’est donc une affaire politique », suggère Fred Bild.

« Nous sommes dans un dilemme créé par les États-Unis », dit-il en parlant d’un « traquenard épouvantable dans lequel le Canada est tombé ».

« Il n’y a pas grand-chose que l’on peut faire », concède Guy Saint-Jacques. « La porte de sortie qu’on peut espérer, c’est un miracle. Et ce serait que la justice américaine abandonne les accusations contre Meng Wanzhou. »

Donald C. Clarke fait pour sa part valoir que le Canada « ne peut pas faire grand-chose unilatéralement ». Par contre, la campagne que mène Ottawa pour que ses alliés fassent pression sur Pékin pour dénoncer « qu’une prise d’otage comme manière de faire de la diplomatie est une chose totalement inacceptable » peut aider, pense-t-il.

Détention

En attendant, les deux Canadiens en cause sont détenus dans des conditions extrêmement difficiles, selon plusieurs informations.

Guy Saint-Jacques confirme que les habitudes chinoises dans ce genre de cas sont de « détenir la personne dans une pièce où la lumière est allumée 24 heures sur 24, où la personne est sous constante surveillance, et où elle subit trois séances d’interrogatoire par jour. On essaie de mettre le maximum de pression pour que la personne craque. Ce sont des conditions de détention d’autant plus difficiles que la personne détenue n’a pas accès à un avocat ».

Dimanche, les avocats de Meng Wanzhou ont pour leur part déposé un avis de poursuite contre différentes instances canadiennes. On allègue que Mme Meng a subi des « violations graves » de ses droits constitutionnels, notamment parce qu’elle a été détenue et questionnée pendant trois heures avant d’être avertie de son arrestation.