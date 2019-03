La ministre responsable du Conseil du Trésor, Jane Philpott, démissionne à son tour du cabinet de Justin Trudeau dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

Mme Philpott, qui avait affiché son appui à Jody Wilson-Raybould, affirme que la solidarité ministérielle exigée d’elle était devenue « intenable ».

It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one’s principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6