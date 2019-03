Les F18 australiens d’occasion coûteront plus cher que prévu

Le directeur parlementaire du budget laisse entendre que le ministère de la Défense nationale a pu délibérément sous-estimer de 200 millions de dollars le coût d’achat et d’exploitation de 18 avions de chasse F-18 d’occasion australiens, pour rendre la pilule plus facile à avaler.

Cette estimation n’est que la dernière en date du Bureau du directeur parlementaire du budget (DPB) à conclure que ce ministère sous-estime souvent les coûts d’importantes acquisitions, à commencer par le projet avorté d’achat de chasseurs furtifs F-35 en 2011.

Mais selon le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux, la plus récente estimation du ministère diffère des autres parce qu’il ne s’agit pas ici de l’achat de nouvel équipement : les F-18 australiens d’occasion ressemblent beaucoup aux CF-18 canadiens. En conséquence, ajoute-t-il, le ministère aurait dû être en mesure de produire des estimations extrêmement précises du coût d’achat, de mise à niveau et d’exploitation de ces 18 avions australiens au cours de la prochaine décennie.

Or, le DPB indique que le coût réel sera 22 % plus élevé que ce qui a été estimé par le ministère : en dollars bruts, les contribuables devront payer 1,1 milliard, et non 900 millions.

M. Giroux se dit perplexe devant les chiffres avancés par le ministère. En entrevue à La Presse canadienne, il se demande si les responsables n’ont pas délibérément « tordu » leurs chiffres pour éviter de franchir le seuil psychologique du milliard de dollars pour 18 chasseurs d’occasion — un chiffre qui aurait pu frapper l’imaginaire de certains contribuables. « C’est peut-être pour cette raison qu’ils ont opté pour le scénario très optimiste de moins de 900 millions. »

Le gouvernement de Justin Trudeau a décidé d’acheter les 18 avions d’occasion australiens — et jusqu’à sept appareils de rechange — pour venir appuyer les CF-18 vieillissants jusqu’à ce que toute la flotte de chasseurs soit remplacée par de tout nouveaux avions à réaction au cours de la prochaine décennie. L’appel d’offres pour ces nouveaux appareils n’a pas encore été lancé.

Peu de temps après la publication du rapport du DPB jeudi, le ministère de la Défense a publié un communiqué dans lequel il soutient que son estimation était en réalité très proche de celle du directeur parlementaire du budget dans la plupart des domaines. Le ministère précise par contre que ses chiffres ne prenaient pas en compte le coût de modernisation des systèmes de combat des avions australiens.

L’Aviation royale canadienne indique qu’elle envisage diverses options pour ces mises à niveau, qui s’appliqueront également au reste de la flotte de vieux CF-18 afin qu’ils puissent mener des missions jusqu’à leur retraite. Ces mises à niveau pourraient coûter plus d’un milliard de dollars.