Trudeau garde Wilson-Raybould au sein du caucus libéral, pour l'instant

Jody Wilson-Raybould peut rester membre du caucus libéral, pour l’instant, dit Justin Trudeau.

« J’ai pris connaissance de son témoignage, j’ai encore des réflexions à avoir quant à son statut au sein du caucus », a affirmé le premier ministre en marge d’une conférence de presse à Saint-Hubert.

La veille, à l’issue de sa comparution, l’ex-ministre de la Justice et procureure générale du Canada avait pour sa part affirmé qu’elle était une « fière » députée libérale, et qu’elle ne s’attendait pas à être exclue du caucus.

Lors de sa comparution au comité permanent de la justice et des droits de la personne, la ministre démissionnaire a déclaré avoir fait l’objet de pressions « constantes et soutenues » et de « menaces voilées » de la part du premier ministre et de son entourage dans le dossier SNC-Lavalin.

Lors de son témoignage, qui a duré près de quatre heures, elle a notamment évoqué une rencontre qu’elle a eue le 17 septembre avec Justin Trudeau, qui devait porter sur d’autres enjeux, mais lors de laquelle le premier ministre a immédiatement soulevé celui de la firme d’ingénierie, puis mis de l’avant des considérations de nature partisane.

Jody Wilson-Raybould a perdu le portefeuille de la Justice lors d’un remaniement ministériel le 14 janvier dernier. Elle a été informée le 7 janvier qu’elle changeait de ministère. « J’ai déclaré que je croyais que cela était dû à l’affaire SNC-Lavalin. Ils ont nié », a-t-elle relaté.

D'autres détails suivront.