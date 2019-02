Justin Trudeau «en désaccord» avec le témoignage de Jody Wilson-Raybould

Le premier ministre Justin Trudeau se dit « en désaccord » avec le témoignage de l’ex-ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould.

M. Trudeau avoue avoir discuté du dossier de SNC-Lavalin avec son ancienne procureure générale étant donné les 9000 emplois en jeu. Il dit toutefois qu’il revenait à l’ancienne procureure générale du Canada de trancher dans ce dossier.

« Je continue de maintenir, comme je l’ai fait depuis le début, que moi et mon personnel avons toujours agi de façon appropriée et professionnelle, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, de passage mercredi soir au Collège Jean-de-Brébeuf, à Montréal. Je ne suis absolument pas d’accord avec les conclusions de l’ancienne procureure générale. »

Le premier ministre a refusé de dire s’il montrerait la porte du caucus libéral à Jody Wilson-Raybould ou s’il la laisserait briguer un nouveau mandat lors des élections de 2019 sous la bannière libérale. Il a dit qu’il allait « prendre le temps » d’écouter le témoignage de l’ex-procureure générale.

Le premier ministre s’exprimait mercredi soir au collège Jean-de-Brébeuf devant des bénévoles pour les féliciter de leur travail dans la victoire de la libérale Rachel Bendayan lors de la partielle à Outremont.

L’ancienne ministre avait accepté de témoigner devant le comité permanent de la justice et des droits de la personne pour se prononcer sur les allégations d’un reportage du Globe and Mail paru au début du mois. Ce dernier soutenait qu’elle aurait subi des pressions inappropriées pour aider SNC-Lavalin à éviter un procès criminel.

Scheer demande la démission de Trudeau

À la suite du témoignage de l’ex-ministre Jody Wilson-Raybould, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a sommé le premier ministre Trudeau de démissionner.

« Justin Trudeau ne peut simplement pas continuer de gouverner cette grande nation maintenant que les Canadiens savent ce qu’il a fait, a lancé M. Scheer mercredi soir. C’est pourquoi je demande à Justin Trudeau de démissionner. »

Il suggère aussi à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’ouvrir une enquête sur l’affaire SNC-Lavalin, si ce n’est déjà fait. Selon M. Scheer, le premier ministre Trudeau a perdu la confiance des Canadiens en raison de son ingérence auprès de l’ex-ministre de la Justice.

« Le témoignage que nous venons d’entendre de l’ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould nous a raconté l’histoire d’un premier ministre qui a perdu l’autorité morale de gouverner, a ajouté le chef Conservateur. Un premier ministre qui laisse ses motivations politiques partisanes passer devant son devoir de faire respecter la loi. »

Mme Wilson-Raybould a déclaré un peu plus tôt mercredi avoir fait l’objet de pressions « constantes et soutenues » de la part du bureau du premier ministre, du bureau du Conseil privé et du bureau du ministre des Finances pour éviter un procès pour fraude à SNC-Lavalin.

Le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, exige pour sa part une enquête publique nationale à la suite du témoignage « crédible » de l’ancienne procureure générale du Canada.

Celui qui a été élu plus tôt cette semaine affirme que le premier ministre devrait « peut-être » démissionner, mais que le plus important est de savoir ce qui s’est véritablement passé. Le député du Bloc québécois, Rhéal Fortin, a aussi demandé une enquête publique dans cette affaire.