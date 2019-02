Quatrième visite d’agents consulaires pour Michael Kovrig, détenu en Chine

Ottawa — Affaires mondiales Canada a révélé lundi que l’un des deux Canadiens détenus en Chine depuis décembre avait été rencontré par des agents consulaires pour une quatrième fois. Un communiqué du ministère indique que des responsables consulaires ont rencontré lundi Michael Kovrig, sans donner plus de détails à propos de cette visite. Affaires mondiales Canada a expliqué que, lors de ces visites, on évaluait en général l’état de santé du citoyen canadien pour déterminer s’il avait besoin de soins médicaux. Dans son communiqué, le gouvernement canadien se dit toujours préoccupé par la « détention arbitraire » de M. Kovrig et de son compatriote Michael Spavor, et réclame leur libération immédiate.