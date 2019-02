Deux autres députées du NPD annoncent leur départ

Photo: Adrian Wyld La Presse Canadienne

Ottawa — Deux députées québécoises s’ajoutent à la liste de néodémocrates qui ne brigueront pas de nouveau mandat aux élections d’octobre prochain. Anne Quach (Salaberry-Suroît) et Marjolaine Boutin-Sweet (Hochelaga) ont toutes deux annoncé jeudi qu’elles quitteraient la scène politique fédérale au terme de leur mandat. Mme Quach explique vouloir passer plus de temps avec sa famille, elle qui attend un second enfant. Mme Boutin-Sweet affirme vouloir prendre sa retraite, à 64 ans. Elles s’ajoutent aux neuf autres députés qui ont quitté le NPD ces derniers mois. Quatre autres sont en réflexion : les Québécois Christine Moore et Pierre Nantel — ce dernier n’exclut pas de se présenter pour le Bloc québécois —, et Nathan Cullen et Murray Rankin de la Colombie-Britannique.