Le greffier du Conseil privé au secours des libéraux

Il est le plus haut fonctionnaire de la hiérarchie fédérale, ne peut, à ce titre, afficher de préférence partisane et a d’ailleurs servi sous Stephen Harper. Or le greffier du Conseil privé, Michael Wernick, se porte avec passion à la défense de Justin Trudeau en soutenant qu’absolument rien d’inapproprié n’a eu lieu en lien avec l’affaire SNC-Lavalin. Il estime même que l’histoire initiale du Globe and Mail à l’origine de cette controverse s’apparente à de « la diffamation » et sape inutilement la confiance de la population envers ses institutions.

« Je suis ici pour vous dire que l’article du Globe and Mail contient des erreurs, des spéculations non fondées et que, dans certains cas, il frise la diffamation », a déclaré Michael Wernick, le greffier du Conseil privé, qui comparaissait en comité parlementaire jeudi midi.

M. Wernick était appelé à indiquer si, comme le quotidien torontois l’a allégué il y a deux semaines, l’ancienne ministre de la Justice Jody Wilson-Raybould a fait l’objet de pressions pour suspendre les accusations criminelles contre le géant québécois de l’ingénierie et plutôt négocier un accord de culpabilité. Sa réponse est catégorique : non.

« Il n’y a eu aucune pression inappropriée exercée sur la ministre à aucun moment », a-t-il lancé aux députés. Il ne nie pas pour autant qu’une pression ait été exercée sur l’ancienne ministre, mais celle-ci ne débordait pas du cadre de ce qui est admissible. « Il y a une pression sur les décideurs de prendre la bonne décision », a-t-il dit en français.

M. Wernick a offert pour la première fois la chronologie entière des événements. Le 4 septembre, la Directrice des poursuites pénales (DPP) décide de ne pas négocier avec SNC-Lavalin. Le 17 septembre, M. Trudeau s’entretient avec Mme Wilson-Raybould. Selon le greffier, qui a assisté à cette rencontre, celle-ci portait sur les questions autochtones. Le premier ministre trouvait que certaines promesses faites ne se matérialisaient pas assez vite. C’est dans le cadre de cette conversation que la ministre a demandé si son patron voulait qu’elle donne une directive à la DPP. M. Trudeau a répondu que la décision lui revenait.

M. Wernick a révélé qu’une conversation a eu lieu entre Mme Wilson-Raybould et l’entourage de M. Trudeau le 18 décembre et, surtout, que lui-même a appelé la ministre le 19 décembre pour discuter notamment de SNC-Lavalin.

« Je lui ai communiqué que plusieurs de ses collègues et le premier ministre étaient plutôt inquiets de ce qu’ils entendaient et lisaient dans la presse économique à propos du futur de la compagnie. […] Je suis absolument convaincu que ces conversations ne débordaient pas du cadre de ce qui est légal et approprié. J’informais la ministre du contexte. Elle a peut-être une autre interprétation de cette conversation, mais c’est au Commissaire à l’éthique de trancher [sur la question de savoir quelle interprétation est la bonne]. »

Les députés de l’opposition ont fait valoir que, dans la mesure où le DPP avait décidé le 4 septembre de déposer des accusations contre SNC-Lavalin, toute représentation subséquente auprès de la ministre devenait de la pression indue, car visant à la faire changer d’avis.

M. Wernick estime qu’il n’en est rien. Comme la ministre avait le pouvoir de publier une directive dans la Gazette du Canada pour faire changer de cap la DPP, il était tout à fait approprié que les conversations se poursuivent. « La décision n’avait pas été prise, a-t-il soutenu. Elle avait encore le pouvoir selon la loi. »

M. Wernick a aussi démenti une affirmation du Globe selon laquelle il aurait « réprimandé » Mme Wilson-Raybould à cause de certains de ses discours critiques du gouvernement. « Cela n’est jamais arrivé. » Il raconte que c’est lorsqu’il était sous-ministre aux Affaires indiennes et du Nord qu’il a rencontré la leader autochtone qu’était Mme Wilson-Raybould. « Je la considère comme une partenaire, une alliée et une amie, et j’ai beaucoup trop de respect pour les ministres pour réprimander qui que ce soit. »

Assassinat à l’horizon

Le greffier du Conseil privé a nié faire preuve de partisanerie en défendant ainsi bec et ongles ce que lui ou l’équipe de M. Trudeau a fait dans ce dossier. « Je suis un fonctionnaire de carrière qui a servi sept premiers ministres [provenant] des deux partis. J’ai été nommé à des postes de sous-ministre par le premier ministre [Jean] Chrétien, le premier ministre [Paul] Martin, le premier ministre [Stephen] Harper et le premier ministre Trudeau. Je suis neutre. » Il a été sous-greffier du Conseil privé en 2014 et 2015 sous M. Harper.

En tant que grand patron de la fonction publique canadienne, M. Wernick dit être mû par la crainte que cette controverse autour de SNC-Lavalin n’ébranle la confiance des citoyens envers leurs institutions démocratiques. « Lorsque le débat amène les Canadiens à perdre confiance dans leurs institutions, je m’inquiète qu’on se retrouve sur le genre de pente glissante [sur laquelle sont engagés nos voisins] au sud de la frontière. » Le greffier prédit même que, si le discours public demeure aussi vitriolique (il a cité un sénateur conservateur ayant invité cette semaine des manifestants motorisés pro-pétrole à « rouler sur les libéraux »), cela « pourrait mener à l’assassinat. Je crains que quelqu’un ne se fasse tirer [dessus] cette année pendant la campagne électorale. »

Les partis d’opposition n’ont pas été rassurés par les propos du greffier, au contraire. « L’histoire ici, c’est que notre ancienne procureure générale s’est sentie sous pression de prendre une certaine position, analyse le député néodémocrate Murray Rankin. Il dit qu’elle ne peut pas se sentir comme ça. Comme s’il pouvait savoir comment elle se sentait ! » Le conservateur Pierre Paul-Hus estime pour sa part que la conversation de M. Wernick avec la ministre le 19 décembre était complètement inappropriée et constitue cette fameuse pression alléguée. « Quand on vous dit : “Je vais tenter de te faire comprendre”, je pense que c’est une forme d’intimidation », dit-il.

Selon M. Rankin, il est clair que Mme Wilson-Raybould a perdu son prestigieux poste de ministre de la Justice en janvier parce qu’elle a refusé d’adopter une directive en faveur de SNC-Lavalin. « Elle a été congédiée. » Ce que réfute le greffier. Le remaniement ministériel n’a été fait qu’à cause du départ du ministre Scott Brison. « Le fait est qu’elle s’est fait offrir un autre poste à la table du cabinet, ce qui constitue un privilège que seulement 1 % de 1 % de 1 % des Canadiens ont. »

Mme Wilson-Raybould a finalement démissionné en tant que ministre des Anciens Combattants la semaine dernière après que M. Trudeau a laissé entendre que sa présence au cabinet était la preuve qu’elle ne pensait pas avoir subi de pressions inappropriées. Elle doit comparaître en comité mardi pour livrer sa version des faits.