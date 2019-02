Ottawa recommande aux Canadiens d’«éviter tout déplacement en Haïti»

Ottawa a publié jeudi soir un nouvel avis concernant Haïti, et recommande maintenant aux Canadiens d’éviter tout déplacement dans ce pays, alors que le Canada s’efforce de rapatrier ses ressortissants qui y sont coincés.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé que l’ambassade du Canada à Port-au-Prince demeurait fermée vendredi. Ottawa affirme cependant que les services consulaires sont toujours fournis par téléphone ou par courriel, 24 heures sur 24, et se dit prêt à fournir toute assistance qui serait requise par ses ressortissants.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré vendredi aux journalistes, à Ottawa, que le gouvernement était profondément préoccupé par cette situation qui a aussi des impacts sur de nombreux Canadiens « qui ont de la famille et des proches » là-bas.

Affaires mondiales Canada avait mis à jour jeudi soir son avis pour Haïti en raison des troubles persistants dans tout le pays, qui ont fait plusieurs morts depuis une semaine. Ottawa prévient maintenant que « la situation en matière de sécurité pourrait se détériorer rapidement » et que les Canadiens devraient « envisager de quitter par des moyens commerciaux tant qu’ils sont disponibles ».

Avant cette mise à jour de jeudi, Ottawa conseillait jusque-là aux voyageurs canadiens « d’éviter tout séjour non essentiel dans ce pays ».

Plus de 100 Canadiens sont incapables de quitter Haïti depuis que les manifestants ont bloqué les principales routes du pays pour exiger la démission du président Jovenel Moïse.

Les manifestants sont mécontents de l’inflation galopante et de l’incapacité du gouvernement à poursuivre les responsables d’un détournement de fonds lié au programme vénézuélien de plusieurs milliards de dollars qui exportait du pétrole à prix réduit en Haïti.

« On est aussi très au courant d’un certain nombre de Canadiens qui sont présentement pris dans le pays et qui veulent revenir, et qui doivent revenir au Canada, et on est en train de travailler à Affaires mondiales et tout notre corps diplomatique pour les aider, a indiqué M. Trudeau vendredi matin. Par rapport au président Jovenel (Moïse), nous suivons la situation de près et nous allons continuer d’offrir de l’aide au peuple haïtien. »

Le médecin d’Ottawa Émilio Bazile et trois membres de son équipe des Maritimes font partie de ces Canadiens bloqués en Haïti. Il déclarait jeudi que la nourriture commençait à manquer pour lui et son équipe médicale composée de 10 membres, qui se sont rendus dans le sud d’Haïti pour prodiguer des soins à la population locale.

Une équipe de 26 travailleurs humanitaires associés à des missionnaires du Québec fait également partie des dizaines de Canadiens coincés dans l’île des Antilles. Air Transat a déclaré que 111 Québécois étaient confinés dans un hôtel, incapables de se rendre à l’aéroport de Port-au-Prince en raison des manifestations. Affaires mondiales Canada prévient d’ailleurs que « l’accès à l’aéroport international Toussaint-Louverture est difficile et pourrait être bloqué sans préavis », et conseille aux Canadiens de limiter leurs déplacements et de ne pas franchir les barrages routiers, « même s’ils semblent sans surveillance ».

Affaires mondiales Canada a déclaré qu’il fournissait des conseils consulaires aux voyagistes et que des agents sur le terrain en Haïti fournissaient une assistance aux citoyens canadiens.