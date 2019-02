Les conservateurs acceptent de retirer une publicité parodique

Ottawa — Les conservateurs annoncent avoir retiré une publicité négative, qui parodiait la « Minute du Patrimoine ». Un porte-parole du parti a déclaré que la publicité était « évidemment censée être une parodie ». Mais peu importe, les conservateurs ont accepté de supprimer cette version et en préparent une autre dans laquelle il sera clarifié qu’elle n’a pas été produite par Historica Canada. Plus tôt dans la journée, l’organisme sans but lucratif reconnu pour ses « Minutes du patrimoine » avait demandé aux conservateurs de retirer la publicité. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, Historica Canada, disait accueillir « de bon coeur » les parodies, mais l’organisme n’acceptait pas que ce soit utilisé à des fins partisanes.