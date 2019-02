Le vérificateur général du Canada, Michael Ferguson, est décédé du cancer

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Le vérificateur général du Canada des sept dernières années, Michael Ferguson, est décédé du cancer. Il avait 60 ans. Son bureau a confirmé sa mort samedi après-midi. M. Ferguson était entouré de sa femme, Georgina, et de ses fils, Malcolm et Geoffrey, au moment de son décès. « Ceux et celles qui ont eu le plaisir de connaître M. Ferguson conservent le souvenir d’un homme de tête comme de coeur, à la fois humble, chaleureux et réfléchi. Il se préoccupait avant tout de livrer des audits porteurs de valeur pour la fonction publique, avec le souci constant de servir l’intérêt des Canadiennes et des Canadiens », peut-on lire dans le communiqué de presse publié par le Bureau du vérificateur du Canada. Une porte-parole du bureau a précisé que M. Ferguson recevait des traitements pour son cancer, mais qu’il n’avait pas pris de congé de maladie. « Il demeurait très impliqué dans la gestion du bureau. Tout ça est assez soudain », a dit Françoise Guyot, la directrice des communications externes. En novembre, M. Ferguson n’avait pas présenté une conférence de presse ou accordé des entrevues lors de la publication de ses rapports automnaux. Craig Scott, un professeur d’université qui était membre d’un groupe qui le conseillait, a indiqué que M. Ferguson avait fait une récidive d’un cancer au cours des dernières semaines. « J’étais stupéfait », a-t-il reconnu. M. Ferguson avait été nommé à ce poste en novembre 2011 par le premier ministre d’alors, Stephen Harper.