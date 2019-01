Un projet de loi du Bloc québécois sur la langue bloqué par les libéraux

Ottawa — Le député bloquiste Mario Beaulieu dénonce ce qu’il considère comme un « détournement de démocratie ». Les libéraux veulent tuer dans l’oeuf son projet de loi sur la langue des immigrants avant même qu’il n’atteigne le plancher de la Chambre des communes. Ils ont utilisé une rare procédure pour tenter de bloquer le débat et qui se terminera par un vote secret au cours des prochains jours. « Ça montre le gouffre qu’il y a entre ce qui est consensuel au Québec et la conception de la question de la langue au Canada, a réagi Mario Beaulieu. C’est vraiment deux mondes complètement différents. » Le projet de loi C-421 déposé en novembre veut ajouter une exigence pour les résidents permanents qui s’installent au Québec et qui désirent obtenir la citoyenneté canadienne, soit celle d’avoir une « connaissance suffisante de la langue française ». Or, les libéraux ont jugé que ce projet de loi n’était « pas votable » parce qu’inconstitutionnel malgré l’avis du légiste Philippe Dufresne, chargé de conseiller la Chambre sur ce genre de questions juridiques. « En fin de compte, que déciderait un tribunal ? C’est dur à dire. […] Le fait que le français est une langue minoritaire au Canada, mais majoritaire au Québec est-il pertinent ? Là encore, il y aurait des arguments des deux côtés », a-t-il expliqué lors d’une réunion du comité de procédure de la Chambre le 4 décembre dernier.