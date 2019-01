Le Canada retire son avion Polaris de la coalition contre le groupe armé EI

Ottawa — Les avions de combat de la coalition ne se tourneront plus vers l’armée canadienne pour ses ravitaillements pendant ses vols au-dessus de l’Irak et de la Syrie. Le Canada met ainsi fin à quatre ans de soutien au ravitaillement en vol de la coalition dirigée par les États-Unis qui lutte contre le groupe armé État islamique en Irak et en Syrie. Le premier avion ravitailleur Polaris des Forces canadiennes était arrivé au Koweït en octobre 2014. La décision de retirer l’appareil a été prise en consultation avec les alliés et repose sur une combinaison de facteurs. Ces facteurs comprennent la nature changeante du rôle du Canada au sein de la coalition, qui a évolué vers la formation des forces de sécurité irakiennes.