John McCallum rassure la Chine

La crise diplomatique perdure entre Ottawa et Pékin depuis l’arrestation en décembre à Vancouver de Meng Wanzhou, la directrice financière du géant chinois Huawei. Aux yeux de la communauté chinoise du Québec, le Canada s’est pourtant simplement retrouvé pris entre l’arbre et l’écorce dans toute cette histoire.



Kelvin Mo, président du regroupement Canada-Chine PME

« Le Canada est coincé entre deux puissances économiques, la Chine et les États-Unis. Le pays est victime de devoir respecter des règles internationales », lance Kelvin Mo, un descendant chinois vivant au Québec depuis plusieurs années.

Son association Canada-Chine PME, qui aide des entrepreneurs chinois à s’installer au Québec et ceux du Québec à s’établir en Chine, subit déjà les répercussions de cette crise diplomatique. « Un de nos membres chinois devait faire un tournage ici pour promouvoir le Québec comme une destination touristique. Le projet a été mis en attente… Plusieurs autres projets ont même été annulés », raconte-t-il, précisant comprendre que ces entrepreneurs ne font que respecter les directives de leur gouvernement, soit d’être prudent en venant au Canada.

Kelvin Mo trouve dommage de voir les relations entre les deux pays se dégrader de la sorte. « On pourrait en faire plus, je crois, il ne semble pas y avoir beaucoup de place pour la discussion entre les diplomates canadiens et chinois. On va finir par juste ramasser les pots cassés », regrette-t-il.

Laurin Liu, ancienne députée néodémocrate

« J’aimerais que le Canada maintienne une relation solide avec la Chine, mais je désire aussi que le Canada défende ses intérêts et ses valeurs quant au commerce international ou quant aux droits de la personne », déclare de son côté Laurin Liu, Canadienne de naissance mais d’origine chinoise.

L’ancienne députée néodémocrate reconnaît cependant qu’Ottawa est coincé dans cette histoire. « L’instrumentalisation de cette arrestation par Donald Trump pour se donner un pouvoir de négociation ne nous laisse aucun autre choix que de préserver l’impartialité de notre système judiciaire aux yeux de la communauté internationale », poursuit-elle.

Han Ru Zhou, professeur de droit à l’Université de Montréal

« Le Canada n’a rien à voir avec l’histoire politique de fond. Si Meng Wanzhou n’était pas à Vancouver lors de son arrestation mais à Londres, par exemple, ce serait le Royaume-Uni qui serait en crise avec la Chine. Et nous ne parlerions pas de ça en ce moment », fait remarquer Han Ru Zhou, qui est né en Chine et vit au Canada depuis un très jeune âge.

Le professeur indique ne pas s’inquiéter outre mesure de la situation, rappelant que les relations bilatérales ont toujours eu des hauts et des bas. Une fois « la tempête passée », les relations sino-canadiennes redeviendront comme avant, selon lui. « Traditionnellement, les relations entre le Canada et la Chine sont relativement bonnes. À long terme, cette crise n’aura pas de si gros dommages. »

Me May Chui, avocate au cabinet Ouellet Nadon et militante chinoise contre le racisme

D’après Me May Chui, un grand nombre de personnes de la communauté chinoise au Québec sont fâchées contre le gouvernement Trudeau dans cette affaire. Ils jugent toutefois que l’arrestation de Meng Wanzhou est principalement motivée par des stratégies politiques et par « le désir de Donald Trump de provoquer une guerre économique avec la Chine ».

« Je ne veux pas dire que le Canada devrait se retirer des accords d’extradition avec les États-Unis, mais il doit être conscient que ces ententes vont parfois contre nos propres intérêts », estime-t-elle.