Pallister accuse Legault de faire du «marchandage politique»

Winnipeg — Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a déclaré que la liste de revendications de son homologue québécois présentée au premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière n’était rien de plus que du « marchandage politique ». Selon M. Pallister, si Justin Trudeau est disposé à examiner les propositions du premier ministre du Québec, François Legault, cela dénote un « manque total de respect » pour le reste du Canada. M. Legault a rencontré M. Trudeau la semaine dernière et a présenté une liste de demandes, comprenant 300 millions de dollars en compensation des frais encourus par la province pour traiter les demandes d’asile, une indemnisation pour les producteurs laitiers et davantage de contrôle sur la sélection des immigrants.