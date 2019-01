La discrimination génétique peut aller de l’avant

La loi fédérale contre la discrimination génétique, qui empêche notamment les assureurs d’exiger de leurs clients qu’ils passent des tests de dépistage et en partagent les résultats, a été jugée invalide par la Cour d’appel du Québec parce que relevant plutôt des compétences provinciales. La cause a été portée en appel à la Cour suprême du Canada mercredi par la Coalition canadienne pour l’équité génétique. Le député Anthony Housefather déplore qu’Ottawa n’ait pas défendu sa loi en première instance et demande au ministre de la Justice de changer de stratégie à la Cour suprême pour respecter la volonté du Parlement. Le gouvernement Trudeau s’opposait à la loi, mais se l’est fait imposer par l’opposition, à laquelle s’était rallié un contingent de députés libéraux d’arrière-ban.