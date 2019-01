Le remaniement ministériel à Ottawa s’annonce modeste

Ottawa — Le remaniement ministériel de lundi à Ottawa devrait être très mineur et comprendre de modestes changements pour combler le vide laissé par le député néoécossais de longue date Scott Brison, qui a annoncé son départ du Conseil du Trésor cette semaine. Ce départ laisse deux espaces vacants au cabinet — celui d’un siège de la Nouvelle-Écosse et celui de président du Conseil du Trésor. Les noms des députés Bernadette Jordan et Sean Fraser ont été évoqués pour représenter les intérêts des Néo-Écossais. Quant au poste au Conseil du Trésor, le nom de l’actuelle ministre des Services aux Autochtones, Jane Philpott, circulait beaucoup dans les coulisses de la capitale fédérale, dimanche soir. Selon diverses sources, M. Trudeau souhaiterait ne pas trop chambouler son Conseil des ministres. Seulement quelques ministres pourraient changer de poste, dont Seamus O’Reagan (Anciens combattants) et Patty Hajdu (Travail).