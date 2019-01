Le président du Conseil du Trésor du Canada, Scott Brison, quitte son poste

L’un des vétérans du cabinet de Justin Trudeau démissionne. Scott Brison a annoncé qu’il quittait ses fonctions de président du Conseil du Trésor et qu’il ne serait pas candidat aux élections fédérales d’octobre prochain.

Le premier ministre devra donc remanier son Conseil des ministres lundi, à un peu plus de 10 mois du scrutin fédéral.

Un brassage des cartes qui prévoira « des changements », admet-on en coulisses, plutôt qu’un simple remplacement de M. Brison.

Dans une déclaration vidéo publiée sur Twitter jeudi, Scott Brison a partagé cette « décision familiale » prise pendant la pause des Fêtes, qui représente « l’occasion de faire le point ».

Le député de la circonscription de Kings-Hants, en Nouvelle-Écosse, a expliqué qu’après sept mandats et 22 ans comme élu fédéral, il avait envie de changement. « On dit que la vie débute à 50 ans. Et bien, j’ai 51 ans et je suis prêt pour de nouveaux défis. »

M. Brison a en outre insisté sur le fait que la raison principale de son départ était sa famille. « J’ai eu des rôles importants, au fil des ans. Mais les rôles ou les titres les plus importants de ma vie seront d’être l’époux de Max et le père de Rose et Claire », a-t-il fait valoir aux côtés de son mari Maxime St-Pierre et de ses jumelles de quatre ans.

Justin Trudeau a salué le « dévouement » de Scott Brison et remercié sa famille. « Pendant 22 ans, il a défendu sans relâche les intérêts des citoyens de la Nouvelle-Écosse et du reste du Canada, tout en restant l’une des personnes les plus aimables du milieu », a commenté le premier ministre sur Twitter.

Scott Brison a d’abord été élu sous la bannière du Parti progressiste-conservateur en 1997. Il a rejoint le Parti libéral du Canada en 2003 à la suite de la fusion du Parti progressiste-conservateur et de l’Alliance canadienne, notamment en raison de la position du nouveau Parti conservateur du Canada sur le mariage entre conjoints de même sexe.

Au cours de sa carrière politique, M. Brison a été ministre des Travaux publics (2004-2006) et président du Conseil du Trésor (depuis 2015).