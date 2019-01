Myron Thompson, un ancien député fédéral controversé, est décédé

Photo: Tom Hanson La Presse canadienne

Sundre — Un ancien député fédéral connu pour son chapeau de cowboy et ses opinions controversées sur de nombreux sujets est mort à l’âge de 82 ans. Myron Thompson avait appuyé l’invasion américaine de l’Irak, s’était opposé aux lois favorisant le contrôle des armes à feu et à celles autorisant le mariage entre personnes du même sexe. Il avait réclamé des mesures plus sévères pour protéger les animaux et combattre la pornographie juvénile. Candidat du Parti réformiste, il avait été élu dans la circonscription de Wild Rose, en Alberta, en 1993. Il a successivement été réélu en 2000 pour l’Alliance canadienne et en 2004 et en 2006 pour le Parti conservateur. Il avait quitté la scène politique fédérale en 2008.