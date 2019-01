Le retard de traitement des demandes d’asile pourrait être rattrapé, dit le ministre

Calgary — Le ministre fédéral de l’Immigration, Ahmed Hussen, se dit convaincu que le nombre croissant de demandes d’asile en attente pourra être traité au fur et à mesure à la suite de changements apportés au système de protection des réfugiés. Un peu plus de 64 000 demandes d’asile, dont près de 35 000 concernent des immigrants irréguliers, attendent une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Le délai d’attente pour que la cause d’un demandeur d’asile soit entendue atteint près de deux ans. « Nous avons investi de nouveau dans la CISR pour embaucher du personnel supplémentaire dans le but d’implanter des innovations qui vont accélérer le processus sans compromettre la rigueur de la procédure », a expliqué vendredi à Calgary le ministre Hussen.