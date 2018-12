Santé Canada propose des règles sur le cannabis comestible

Ottawa — Les Canadiens ne pourront pas se procurer des boissons alcoolisées infusées au cannabis, malgré l’élargissement de la légalisation à d’autres « produits comestibles » à base de marijuana l’automne prochain, si l’on en croit les nouvelles règles proposées jeudi par le gouvernement fédéral. Ces règles précisent que les produits alcoolisés à base de cannabis ne seront pas autorisés au Canada, sauf dans les cas où la teneur en alcool est minimale, comme dans les teintures destinées à être consommées quelques gouttes à la fois, et étiquetées comme non alcooliques. L’emballage ou l’étiquetage de produits à base de bière ou de vin avec du cannabis serait également interdit, afin de réduire le risque de mélange de ces deux substances, jugé dangereux pour la santé. Et les entreprises qui produisent des boissons alcoolisées ne seraient pas autorisées à mettre leur nom ou leur marque sur des boissons au cannabis.