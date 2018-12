Le cas de la Canadienne détenue en Chine diffère des deux autres, précise Trudeau

Une troisième citoyenne canadienne est maintenant détenue en Chine. Mais Justin Trudeau martèle que son cas n’a rien à voir avec les deux premiers, que plusieurs soupçonnent d’être liés à l’épineux dossier Huawei.

« Les indications très préliminaires que l’on a sont que c’est un cas plutôt par rapport à des choses de routine », a assuré le premier ministre, en conférence de presse mercredi pour faire le bilan de la dernière année fédérale.

La semaine dernière, Michael Kovrig et Michael Spavor — un ancien diplomate et un entrepreneur — ont tous deux été arrêtés par les autorités chinoises, accusés de menacer la sécurité nationale du pays. Le troisième et plus récent cas serait plutôt lié à des « enjeux de visas », a laissé entendre M. Trudeau.

Le premier ministre a refusé d’approfondir cette distinction qu’il fait entre les détentions de MM. Kovrig et Spavor et celle de cette femme, qu’il a maintes fois qualifiée de « cas consulaire ». Est-ce dire que les deux premiers sont en réalité des dossiers politiques ? « Ce sont deux situations très différentes », s’est-il contenté d’indiquer, rappelant la nature des allégations portées contre les deux hommes arrêtés le 10 décembre. Dix jours plus tôt, la dirigeante financière du géant des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou, était arrêtée à Vancouver. Les États-Unis réclament son arrestation pour qu’elle réponde à des accusations de fraude liées à des contrats qui auraient violé les sanctions américaines décrétées contre l’Iran. D’anciens ambassadeurs et des experts en sécurité nationale n’ont aucun doute que la détention de MM. Kovrig et Spavor sont une riposte à l’arrestation de Mme Meng, libérée sous caution depuis.

Pas d’appel à la Chine

Justin Trudeau a cependant refusé une fois de plus d’interpeller directement le président chinois, Xi Jinping, pour le sommer de libérer les deux hommes — comme le lui a demandé le chef conservateur Andrew Scheer. Le premier ministre a souligné qu’il valait mieux éviter d’envenimer la situation. Une leçon qu’il assure avoir apprise depuis qu’il est au pouvoir. « Quand j’étais chef de l’opposition, je me souviens d’avoir demandé au premier ministre [Stephen Harper] de prendre son téléphone et d’exiger de son homologue qu’il libère des Canadiens. Mais ce que j’ai compris, au fil des ans à faire ce travail, c’est que ce n’est jamais aussi simple que ça. »

Une telle sortie politique peut sembler satisfaisante à court terme, mais s’avérer nuisible au bout du compte, a fait valoir M. Trudeau. « Une telle escalade n’est parfois pas la bonne voie politique à suivre ou la voie la plus efficace pour atteindre notre objectif, qui est de faire libérer les Canadiens en situation de difficulté. »