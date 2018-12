Bloc québécois: Yves-François Blanchet lance samedi sa campagne à la direction

Yves-François Blanchet lancera officiellement samedi sa campagne à la direction du Bloc québécois.

L’ancien ministre péquiste devrait être accompagné de la plupart des députés bloquistes actuels pour cette annonce qui se fera en après-midi au cabaret du Lion d’Or, à Montréal.

Yves-François Blanchet peut compter sur l’appui de neuf des dix députés du Bloc. Xavier Barsalou-Duval et Marilène Gill se sont à leur tour rangés derrière lui vendredi.

Cette course à la direction ressemble de plus en plus à un couronnement. Yves-François Blanchet ne fait face à aucun adversaire. Le député Michel Boudrias, qui semblait intéressé à poser sa candidature, a décidé la semaine dernière de ne pas se présenter. Il est le seul député du caucus bloquiste à ne pas appuyer officiellement M. Blanchet.

Les éventuels candidats ont un mois pour amasser 15 000 $ et 500 signatures dans au moins 15 circonscriptions. Si personne ne veut se mesurer à Yves-François Blanchet, celui-ci deviendra chef du parti lorsque se terminera la période de mise en candidature le 15 janvier. Dans l’éventualité où il y aurait d’autres candidatures, le chef serait choisi le 24 février.