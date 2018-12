Ottawa toujours incapable de joindre les Canadiens détenus en Chine

Le gouvernement canadien n’a toujours pas réussi à rendre visite à ses deux ressortissants détenus en Chine depuis deux jours. Le chef conservateur, Andrew Scheer, somme Justin Trudeau de prendre le téléphone pour implorer directement le président chinois de les libérer.

Michael Spavor et l’ancien diplomate canadien Michael Kovrig ont tous deux été arrêtés par les autorités chinoises lundi. Les deux hommes sont accusés de « prendre part à des activités qui menacent la sécurité nationale », selon le gouvernement chinois.

Cette situation est « inacceptable », a argué Andrew Scheer jeudi. « Compte tenu du fait que nous avons des citoyens canadiens qui sont détenus, dans ce qui semble être directement lié à une enquête en cours au Canada, je crois qu’il faut que la conversation passe à des niveaux supérieurs, a-t-il fait valoir. Il faut prendre la situation très au sérieux et agir très rapidement. »

Le bureau du premier ministre n’a pas voulu répliquer aux propos du chef conservateur, ni préciser si Justin Trudeau appellerait en effet le président chinois Xi Jinping. Le bureau de la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a cependant rétorqué que « de telles situations impliquant des Canadiens en difficulté ne devraient jamais faire l’objet de jeux partisans ».

La ministre avait indiqué mercredi que les autorités chinoises n’ont pas qualifié l’arrestation des deux Canadiens comme étant des représailles à celle de la dirigeante financière de Huawei, Meng Wanzhou (libérée sous caution mardi). Le gouvernement chinois avait toutefois martelé, à la suite de l’arrestation de Mme Meng, que le Canada ferait face à de « graves conséquences ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, s’est fait demander mercredi si la détention de MM. Kovrig et Spavor n’était rien de moins qu’une riposte à celle de Mme Meng. M. Lu a simplement affirmé, selon l’Associated Press, qu’ils étaient traités conformément à la loi chinoise.

Michael Kovrig est en congé sans solde du ministère des Affaires étrangères, devenu il y a deux ans expert sur l’Asie du Nord-Est auprès de l’organisme International Crisis Group. Michael Spavor est le fondateur d’un organisme à but non lucratif qui organise des échanges culturels ou sportifs en Corée du Nord. Il avait notamment coordonné le séjour du basketballeur Dennis Rodman lorsque ce dernier a rencontré Kim Jong-un.

Scheer en rajoute

Les libéraux ont beau avoir espéré ne pas être la cible de critiques partisanes, en marge de cet incident diplomatique, le chef conservateur en fait porter le blâme à Justin Trudeau. Le premier ministre est carrément responsable, a plaidé Andrew Scheer, qui lui reproche d’avoir fait preuve d’à-plat-ventrisme devant le régime chinois.

« La situation démontre que l’approche naïve de Justin Trudeau, dans ses relations avec la Chine, ne fonctionne pas », a lancé M. Scheer au dernier jour de la session parlementaire à Ottawa. Les conservateurs reprochent notamment au premier ministre de ne pas avoir encore exclu le géant des télécommunications chinois Huawei du réseau 5G au Canada. « Nous nous retrouvons maintenant avec des citoyens canadiens détenus en territoire étranger et, parce que le gouvernement a adopté une politique d’apaisement, nous n’avons pas les moyens de pression qu’on aurait pu avoir autrement. »

La ministre Freeland sera à Washington vendredi pour rencontrer le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, et le secrétaire à la Défense, Jim Mattis. La demande d’extradition américaine visant Mme Meng — et les propos du président Donald Trump que celle-ci pourrait être abandonnée si cela sert ses intérêts — risque fort d’être discutée.