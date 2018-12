Fatigue des pilotes: Ottawa réduit les heures de vol

Ottawa — Le gouvernement fédéral réduit les heures de vol des pilotes d’avion, mais laisse aux compagnies aériennes le choix de gérer elles-mêmes la fatigue de leurs employés lorsqu’elles le jugeront nécessaire. Celles-ci devront toutefois obtenir l’approbation de Transports Canada avant de pouvoir aller de l’avant. Le ministre des Transports, Marc Garneau, a dévoilé une nouvelle réglementation pour encadrer l’industrie aérienne plus d’un an après un incident impliquant un avion d’Air Canada aux États-Unis. Il s’agit d’une mise à jour de l’ancienne réglementation qui était en place depuis 1996. Les heures de travail des pilotes seront diminuées d’une à quatre heures par jour, selon l’heure à laquelle débute leur journée de travail et les endroits survolés.