Bloc québécois : Yves-François Blanchet seul en piste

Ottawa — Yves-François Blanchet pourrait se diriger vers un couronnement, dans sa quête pour devenir chef du Bloc québécois. L’unique autre candidat annoncé de la course, l’agriculteur Christian Hébert, vient de se désister et de lui donner son appui. M. Hébert vante, par voie de communiqué, l’expérience politique et publique de M. Blanchet, ainsi que sa « volonté de rassembler l’ensemble des forces indépendantistes dans un seul parti ». Yves-François Blanchet comptait déjà l’appui de six des dix députés bloquistes, de même que du Forum jeunesse du Bloc québécois qui représente environ 2000 jeunes militants. Seul le député Michel Boudrias a également montré de l’intérêt. Il est toujours en réflexion. Des présidents d’association de circonscription bloquiste ont confié au Devoir qu’ils préféraient éviter un couronnement. La course à la chefferie du Bloc débutera officiellement le 14 décembre. Les aspirants chefs auront jusqu’au 15 janvier pour officialiser leur candidature.