Chefferie du Bloc québécois: nouvel appui pour Yves-François Blanchet

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

Les jeunes bloquistes se rangent derrière la candidature d’Yves-François Blanchet à la chefferie du parti. La présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois , Camille Goyette-Gingras, a salué « l’insistance » de M. Blanchet à travailler avec les jeunes militants du parti, ainsi que « les actions qu’il a déjà entreprises pour la convergence indépendantiste et l’enthousiasme qu’il démontre envers la refondation du Bloc québécois ». M. Blanchet a en outre reçu l’appui de six des dix députés bloquistes. Le Forum jeunesse du Bloc représente environ 2000 jeunes militants. La course à la chefferie du parti débutera le 14 décembre ; la période de mise en candidature prendra fin le 15 janvier. Le député Michel Boudrias songe à se porter candidat. Un agriculteur de Portneuf, Christian Hébert, a annoncé son intention d’être de la course.