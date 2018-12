Les conservateurs remportent l’élection partielle fédérale en Ontario

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

Ottawa — Les conservateurs ont remporté aisément l’élection partielle fédérale, lundi, dans une circonscription de l’est de l’Ontario qui a longtemps été une forteresse conservatrice. Avec 215 des 238 bureaux dépouillés en fin de soirée à Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes, le candidat conservateur Michael Barrett, un conseiller municipal, s’emparait d’une forte avance avec 58,3 % des voix. La candidate libérale, Mary Jean McFall, se trouvait à bonne distance, à 35,2 % des voix, tandis que les candidates du NPD et du Parti vert obtenaient 3,2 % et 3 %, respectivement. La circonscription est devenue vacante à la suite du décès du député conservateur Gord Brown en mai. M. Brown était député depuis 2004. Les conservateurs ont tenu la circonscription pendant 24 des 40 dernières années.