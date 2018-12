Journée de mobilisation franco-ontarienne contre les compressions de Ford

Les rues d’une quarantaine de villes de l’Ontario seront tapissées vert et blanc, couleurs du drapeau franco-ontarien, alors qu’une quarantaine de rassemblements se tiendront samedi dans la province pour dénoncer les coupes dans les services en français de Doug Ford.

L’épicentre de la journée de mobilisation sera situé à Ottawa, où environ 3000 personnes sont attendues au monument canadien pour les droits de la personne, selon l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

De nombreux politiciens de la scène fédérale, ontarienne et québécoise sont attendus au centre-ville et se succéderont sur l’estrade pour prononcer des discours. Parmi ceux-ci figure notamment la ministre de la francophonie et des langues officielles, Mélanie Joly.

« C’est important de maintenir la pression pour faire en sorte que le gouvernement Ford recule. Et en démocratie, plus les citoyens sont réunis, plus ils sont solidaires, plus on est capable de faire bouger les choses », a-t-elle plaidé.

La ministre fédérale de l’Environnement, Catherine McKenna, qui représente une circonscription d’Ottawa, sera aussi de la partie. Les conservateurs fédéraux seront représentés par Sylvie Boucher, et le chef intérimaire bloquiste Mario Beaulieu devrait être sur place.

Le gouvernement québécois sera aussi représenté dans la capitale fédérale : le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, participera au rassemblement. Il sera accompagné d’autres députés caquistes.

Plusieurs députés libéraux québécois, dont le chef de l’opposition officielle, Pierre Arcand, seront aussi présents. Le Parti québécois, de son côté, n’a dépêché aucun élu à Ottawa pour prendre part au rassemblement.

Ce sont les péquistes qui ont fait adopter vendredi une motion unanime déposée par Véronique Hivon pour exprimer la solidarité des parlementaires québécois envers les Franco-Ontariens envers la députée Amanda Simard.

Celle-ci a claqué la porte du caucus progressiste-conservateur après avoir tenté, en vain, de convaincre le gouvernement de Doug Ford de revenir sur ses décisions de dissoudre le commissariat aux services en français et d’abandonner le projet d’université en français.

En vertu de la motion adoptée par les politiciens de l’Assemblée nationale, le drapeau franco-ontarien flotte sur l’une des tours du Parlement québécois.

Journée de mobilisation franco-ontarienne contre les compressions de Ford