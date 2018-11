Chefferie du Bloc québécois: Yves-François Blanchet se lance dans la course

Yves-François Blanchet devrait annoncer cet après-midi qu’il sera candidat à la chefferie du Bloc québécois. L’ex-ministre péquiste et commentateur politique passe la journée de lundi à Ottawa, pour rencontrer les députés bloquistes. Il tiendra ensuite un point de presse à 16 h au Parlement fédéral.

Il est prévu que M. Blanchet confirme alors qu’il briguera la chefferie du Bloc québécois, selon les informations du Devoir. Il devrait être accompagné de députés bloquistes – au minimum deux des dix ont prévu être à ses côtés.

Le caucus bloquiste avait assuré, la semaine dernière, qu’il « voit d’un très bon œil la candidature » d’Yves-François Blanchet et les élus l’avaient encouragé à se porter candidat. L’ex-politicien s’était retiré de ses tribunes médiatiques –notamment du Club des Ex à RDI –, deux jours plus tôt, le temps de réfléchir à son avenir.

M. Blanchet doit s’entretenir lundi avec les députés Monique Pauzé, Marilène Gill et Gabriel Ste-Marie, car il n’avait pas encore eu l’occasion de les rencontrer. L’aspirant-chef bloquiste dînera aussi avec les députés bloquistes qui seront à Ottawa ce midi.

Changement de cap

Yves-François Blanchet avait catégoriquement exclu de tenter de devenir chef du parti souverainiste, en avril dernier. « J’aime beaucoup ce que je fais, j’ai une très belle qualité de vie et j’ai probablement plus d’influence que la plupart des députés élus sous la bannière du Bloc dans l’opinion publique. Je n’ai aucun projet ou velléité dans ce sens-là », avait-il affirmé il y a sept mois.

Il aurait cheminé depuis, explique-t-on dans les coulisses bloquistes. Les élus du parti l’ont notamment tous approché, en marge des funérailles de l’ancien premier ministre péquiste Bernard Landry. Le caucus s’est également réconcilié, suite à la fracture qui avait déchiré le Bloc au printemps dernier.

Michel Boudrias réfléchit

Un seul candidat a pour l’instant annoncé ses intentions de briguer la chefferie : l’agriculture de Portneuf Christian Hébert, qui était candidat péquiste au dernier scrutin provincial.

Le député de Terrebonne Michel Boudrias est quant à lui toujours en réflexion.

La course à la chefferie du Bloc québécois se mettra en branle le 14 décembre. Les aspirants-chefs auront jusqu’au 15 janvier pour officialiser leur candidature –en présentant 500 signatures de membres en règle du parti issus de 20 circonscriptions. Les candidats devront également verser 15 000 $ en deux versements. Les militants bloquistes choisiront leur prochain chef le 24 février, lors du congrès de refondation du parti.

D’autres détails suivront.