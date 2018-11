Doug Ford recule… un peu

Après une semaine de contestation, le gouvernement Ford a jeté du lest en fin de journée vendredi. Certains services aux francophones seront ainsi rétablis… mais pas le très attendu projet d’université francophone à Toronto.

« Clairement les francophones se sont fait entendre, a rapidement commenté la ministre fédérale des Langues officielles, Mélanie Joly. Mais pour nous, il s’agit de mesures qui visent essentiellement à calmer la grogne. Il faut continuer à mettre de la pression. »

C’est que les gains sont partiels pour la communauté franco-ontarienne. Concernant le Commissariat aux services en français, le gouvernement maintient son abolition. Sauf qu’il créera en contrepartie un poste de Commissaire aux services en français au sein du Bureau de l’ombudsman.

La différence ? Le Commissaire travaillera désormais « sous les auspices » de l’Ombudsman — alors qu’il était jusqu’ici pleinement indépendant. Il « veillera au maintien de l’indépendance des enquêtes et formulera des recommandations visant à améliorer la prestation des services en français et à appuyer la conformité à la Loi sur les services en français ».

Deuxièmement, le gouvernement Ford remettra en place le ministère des Affaires francophones. Le premier ministre l’avait aboli à son arrivée au pouvoir, l’été dernier, pour créer un Office des Affaires francophones. La ministre Caroline Mulroney, qui était jusqu’ici déléguée aux Affaires francophones, sera nommée aux commandes de ce nouveau-ancien ministère. On ignore de quels budgets elle disposera.

Finalement, le « cabinet du premier ministre retiendra les services d’un conseiller principal en politiques responsable des affaires francophones », précise le communiqué émis par Queen’s Park. Cette semaine, la seule députée franco-ontarienne de son caucus, Amanda Simard, avait vivement dénoncé la décision d’amputer les services aux francophones.

En soirée, l’Assemblée de la Francophonie de l’Ontario (AFO) a salué « l’ouverture » du gouvernement Ford. « Je vois ça comme un pas dans la bonne direction », a mentionné le président Carol Jolin.

L’université attendra

« Les Franco-Ontariens ont des valeurs fortes qui sont profondément ancrées dans l’histoire de notre province, soutient M. Ford dans son communiqué. Ils ont oeuvré pendant des générations pour promouvoir et préserver leur belle culture et leur langue en Ontario, et poursuivent leurs efforts aujourd’hui. »

Il semble que Doug Ford soit « enthousiaste à l’idée de rencontrer sur une base plus fréquente les membres de la communauté franco-ontarienne et leurs organismes, dans le but d’établir un dialogue constructif qui mettra en avant le dynamisme de la francophonie ontarienne. »

Cela dit, les annonces du gouvernement ontarien laissent en plan le projet de mise sur pied d’une université francophone. Discuté depuis des décennies, celui-ci avait été lancé officiellement par le précédent gouvernement il y a tout juste un an. Les premiers étudiants devaient y entrer en 2020.

La ministre Mulroney a dit attendre « avec impatience le jour où l’état des finances publiques nous permettra d’aller de l’avant avec des projets comme celui de l’université de langue française », qui contribuent selon elle à « unifier la communauté et à protéger notre langue et notre culture ».

Si « la réalité de la situation financière de [la] province ne permet pas la création » de cette Université de l’Ontario français, Mme Mulroney a promis de « rester une ardente défenseure de cette université, pour et par les francophones, de sorte que, dès que nous serons en mesure d’en entreprendre la construction, le projet pourra être amorcé. » L’Ontario est actuellement aux prises avec un déficit de plus de 14 milliards.

« Il y a beaucoup de questions et de préoccupations non-répondues », a noté Mélanie Joly, qui s’est entretenu avec Caroline Mulroney peu avant l’annonce du gouvernement ontarien.

Cet entretien s’inscrivait dans le contexte où le gouvernement fédéral libéral n’a eu de cesse de critiquer la décision du gouvernement provincial conservateur dans les derniers jours. Plusieurs autres l’ont également fait : le premier ministre Legault, l’ancien juge de la Cour suprême Michel Bastarache, d’innombrables organisations de la francophonie canadienne, etc.