Trois élections partielles fédérales seront tenues en février

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a appris jeudi qu’il pourrait avoir l’occasion de faire son entrée à la Chambre des communes au début du mois de février, avec le déclenchement d’une partielle dans une circonscription de la Colombie-Britannique. Mais au même moment, il apprenait aussi qu’une circonscription située dans sa ville de Brampton, en Ontario, devenait disponible.

Le libéral Raj Grewal a annoncé jeudi qu’il démissionnait immédiatement de son poste de député de Brampton-Est, pour « des raisons personnelles et médicales ».

La nouvelle est tombée au moment où des sources proches du pouvoir confirmaient que le premier ministre Justin Trudeau déclencherait trois élections partielles au début de l’année, notamment à Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, où M. Singh a déjà été choisi pour être le candidat néodémocrate.

Brampton-Est pourrait très bien maintenant être ajouté à cette liste. Or, lorsque M. Singh a été élu chef du NPD, l’automne dernier, il avait manifesté sa préférence pour cette circonscription, qu’il a représentée à l’échelle provinciale pendant six ans. Mais sous la pression de ceux qui voulaient le voir entrer à la Chambre des communes le plus rapidement possible — avant les élections générales d’octobre —, il a décidé de se porter candidat dans une partielle à Burnaby.

Deux autres élections complémentaires auront lieu en février dans Outremont, à Montréal, pour remplacer l’ancien chef néodémocrate Thomas Mulcair, et dans York-Simcoe, en Ontario.