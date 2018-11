Les conservateurs fustigent le plan d’aide aux médias des libéraux

« C’est donc la mort du journalisme », « Trudeau vient de nationaliser le nouveau journalisme », « Grâce à Justin Trudeau, le parti des médias est maintenant le parti politique le mieux financé au pays » : les conservateurs ne digèrent pas le plan concocté par les libéraux pour aider les médias.

Les députés conservateurs ont été nombreux à exprimer leur indignation sur les réseaux sociaux, jeudi, au lendemain de l’annonce d’une aide totalisant 595 millions de dollars sur cinq ans pour l’industrie des médias en difficulté.

L’élue albertaine Michelle Rempel est l’une des plus choquées par ces mesures d’aide, qui prendront la forme de crédits d’impôt, car le plan signifie selon elle « la mort de la liberté d’expression au Canada », a-t-elle prévenu sur Twitter.

Honestly, with this, free speech in Canada dies. If you don’t fit the criteria set by the Liberals, you won’t get taxdollars. Every person in this country should oppose this, and the people who accept these funds. https://t.co/WRThI6iW9L