Les libéraux protègent leur gauche et leur droite

À un an de l’élection, les libéraux de Justin Trudeau profitent de leur mise à jour économique pour se prémunir autant contre les attaques venant de la gauche que celles provenant de la droite. Mais ce faisant, ils dilapident la marge de manoeuvre que l’amélioration de l’économie leur avait fournie et prêtent le flanc à ceux qui auraient préféré un retour à l’équilibre budgétaire.

Dans le document présenté mercredi, Ottawa prend acte de ce que les États-Unis, sous la gouverne de Donald Trump, ont sabré dans le taux d’imposition des entreprises (de 35 % à 21 %). « La réforme fiscale fédérale des États-Unis a réduit considérablement l’avantage fiscal général que le Canada a établi au fil des années, peut-on lire dans le document du ministère des Finances. Cela présente des défis importants qui, si rien n’est fait, pourraient avoir des répercussions importantes sur les investissements, les emplois et les perspectives économiques des Canadiens et de la classe moyenne. »

Le NPD craignait qu’Ottawa n’utilise ce prétexte pour justifier une réduction encore plus prononcée de l’impôt des entreprises. Le chef Jagmeet Singh proposait qu’Ottawa vienne plutôt en aide aux entreprises posant des gestes positifs pour l’environnement. Il est exaucé.

Une aide au virage vert des entreprises

Le gouvernement fédéral propose d’accélérer l’amortissement des investissements des entreprises, de manière temporaire. C’est de loin la mesure la plus importante de la mise à jour : elle coûtera au trésor fédéral 4,9 milliards de dollars en 2019-2020 et 3,8 milliards l’année suivante, puis de moins en moins chaque année jusqu’à ce que la mesure soit abolie en 2028.

Lorsqu’une entreprise acquiert de la machinerie ou des immeubles, elle doit, à des fins de déduction fiscale, étaler le coût de son acquisition sur la période prévue du rendement de son investissement. Ottawa permettra que le matériel acheté pour la fabrication manufacturière et la production d’énergie propre puisse être amorti à 100 % l’année de l’achat plutôt qu’à 25 %. Ce faisant, on encourage les entreprises à investir alors qu’une baisse d’impôt ne permet souvent qu’à engranger davantage de profits. « Il n’y a pas de nécessité d’avoir plus de profits pour un investissement qui a déjà été fait. Le but est d’avoir plus d’investissements à l’avenir pour assurer des emplois à la population », a expliqué en point de presse le ministre des Finances, Bill Morneau. L’amortissement pour une multitude d’autres catégories d’investissement (camions, tracteurs, aéronefs, ordinateurs, etc.) sera aussi accéléré quoique toujours étalé.

Le ministre a indiqué que la mesure est temporaire en partie parce que les États-Unis financent leurs baisses d’impôt en s’endettant et que ce rythme ne pourra peut-être pas être soutenu à long terme à cause du plafond d’endettement.

Un allègement de la réglementation et d’autres mesures

Dans un autre registre, Ottawa prendra des mesures pour alléger la réglementation à laquelle sont soumises les entreprises. Il s’agit là d’un dada des conservateurs. Ces derniers avaient d’ailleurs fait adopter en 2012 une Loi sur la réduction de la paperasse, appelée parfois la loi du « un pour un » parce qu’obligeant en théorie le gouvernement fédéral à abolir un règlement chaque fois qu’il en adopte un nouveau. (En pratique, ont indiqué les fonctionnaires, il est souvent facile d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour se soustraire à cette obligation.) Ottawa déposera une loi qui obligera les instances réglementaires à considérer les « répercussions économiques » de tout règlement envisagé. De plus, le gouvernement fédéral s’engage à présenter annuellement un projet de loi fourre-tout qui permettra à tous les ministères d’y inscrire les règlements à moderniser ou abolir. En coulisse, les fonctionnaires expliquent que les ministères ont d’importants arriérés en la matière.

Ottawa propose en outre une série de trois mesures pour venir en aide au journalisme, mesures qui coûteront 595 millions de dollars en cinq ans. Le fédéral s’engage aussi à créer un fonds de finance sociale de 805 millions sur 10 ans. La finance sociale consiste en des investissements dans des projets à répercussion sociale ou environnementale promettant néanmoins un rendement financier. Le coût réel pour le trésor public est toutefois bien moindre (121 millions de dollars sur cinq ans) parce que les prêts consentis seront remboursables. Enfin, Ottawa injectera 800 millions de dollars sur cinq ans dans un Fonds stratégique pour l’innovation, dont 100 millions seront réservés pour l’industrie forestière.

Des déficits, encore des déficits

Tous ces nouveaux investissements font qu’Ottawa écrira ses budgets à l’encre rouge pour encore plusieurs années. Pourtant, il aurait presque pu en être autrement. La mise à jour économique démontre en effet que la vigueur de l’économie canadienne aurait pu améliorer le solde budgétaire fédéral. Pour l’année en cours, ce sont 4,6 milliards de dollars supplémentaires dont Ottawa dispose, et pour 2019-20, 5,3 milliards de dollars. En l’absence de nouvelles dépenses fédérales, le déficit d’Ottawa aurait pu être ramené à 14,2 milliards cette année, 12,5 milliards l’an prochain et atteindre « seulement » 7,9 milliards en 2022-23. Au lieu de quoi, les déficits seront plutôt, pour les mêmes années, de 18,1 milliards, 19,6 milliards et encore 12,6 milliards en 2022-23, soit approximativement les mêmes déficits prévus dans le budget de février dernier.