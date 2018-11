Caroline Mulroney n’ira pas s’expliquer à Ottawa

Le gouvernement ontarien ne révisera pas sa décision de faire disparaître le commissariat aux services en français et d’annuler la création d’une université française à Toronto. Et il n’entend pas non plus s’expliquer devant une instance fédérale.

Un comité parlementaire à Ottawa a tenté d’effacer les lignes partisanes dans ce dossier, adoptant à l’unanimité une motion pour inviter la ministre ontarienne Caroline Mulroney à venir justifier ce que plusieurs considèrent comme une gifle aux Franco-Ontariens.

Aussitôt l’invitation arrivée, la ministre Mulroney la déclinait. Au cours d’une conférence de presse à Toronto, mardi matin, debout aux côtés de son premier ministre Doug Ford, Mme Mulroney a dit qu’elle n’a pas à s’expliquer ailleurs que chez elle.

« Les raisons pour les politiques que nous avons annoncées sont connues. Et je suis prête à en discuter de plus en plus avec les gens ici à Toronto et à travers l’Ontario. Mais je vais rester ici à Queen’s Park », a-t-elle tranché.

Pendant ce temps, la ministre fédérale de la Francophonie Mélanie Joly continue de demander une rencontre avec Mme Mulroney. Cette dernière se dit prête à parler à la ministre Joly, mais le rendez-vous n’est toujours pas pris.

Et puis, à son arrivée à son bureau mardi matin, Justin Trudeau a, une fois de plus, critiqué la décision du gouvernement Ford. « Je suis évidemment très préoccupé par la décision de M. Ford. Je pense que c’est important qu’il sache que les gens à travers le pays sont préoccupés », a-t-il déclaré.

Le premier ministre n’a pas voulu dire, cependant, s’il entend exprimer cette préoccupation directement à Doug Ford.