La saga des avions de chasse du gouvernement fédéral se poursuit. Le plus récent rapport du vérificateur général révèle cette fois-ci que, bien qu’Ottawa prévoit dépenser 3 milliards pour prolonger la durée de vie de ses chasseurs, ceux-ci ne sauront pas répondre aux besoins opérationnels du Canada.

« La Défense nationale s’attend à dépenser près de 3 milliards de dollars, en plus des budgets actuels, sans avoir de plan pour surmonter les plus grands obstacles au respect de la nouvelle exigence opérationnelle: la pénurie des pilotes et le déclin de la capacité de combat des CF-18 », prévient le vérificateur Michael Ferguson dans son rapport automnal présenté mardi.

Pourtant, cette nouvelle exigence a été décrétée par le gouvernement Trudeau lui-même. Depuis 2016, les libéraux arguent que la flotte de 76 avions de chasse du Canada doit pouvoir répondre à la fois aux besoins du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), de même qu’aux opérations de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN). Le constat du vérificateur: la force de chasse n’est « pas en mesure de satisfaire à la nouvelle exigence opérationnelle instaurée par le gouvernement ».

Trop vieux

Le vérificateur général note dans son rapport que la Défense nationale n’a pas amélioré de façon significative la capacité de combat de ses chasseurs depuis 10 ans. Ces avions, achetés au début des années 1980, devaient au départ être en service durant une vingtaine d’années. Ils le seront finalement près de 50 ans, en vertu des projets actuels du gouvernement.

« Le maintien en service des CF-18 jusqu’en 2032, sans disposer d’un plan pour améliorer leur capacité de combat, amènera la force de chasse à jouer des rôles moins importants et compromettra la capacité du Canada à contribuer aux opérations du NORAD et de l’OTAN », argue le vérificateur général.

Le processus de remplacement des avions de chasse canadiens a connu toute une série de rebondissements. C’est un autre rapport du vérificateur général qui avait sonné le glas du projet de l’ancien gouvernement de Stephen Harper de remplacer la flotte, sans appel d’offres, par des F-35 de Lockheed Martin. Le vérificateur avait révélé, il y a six ans, que le coût d’achat dépasserait de beaucoup les projections qu’avaient présentées les conservateurs au Parlement.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a relancé un nouveau processus d’acquisition d’ici 2032. Entre-temps, il a prévu l’achat de 18 appareils F-18 australiens — au coût de 1,29 milliard.

Pas de pilotes

Or, l’Aviation royale canadienne ne dispose déjà pas de suffisamment de pilotes ou de techniciens pour opérer de façon maximale sa flotte actuelle, rapporte le vérificateur général.

Seuls 64 % des pilotes qualifiés nécessaires pour répondre à la fois aux demandes du NORAD et de l’OTAN sont en opération. Et au rythme actuel, les pilotes quittent la force plus rapidement que de nouvelles recrues ne les remplacent. « Si les pilotes de cet appareil continuent de quitter l’Aviation royale canadienne à ce rythme, il n’y aura pas assez de pilotes expérimentés pour former la prochaine génération de pilotes de chasse, et la Défense nationale n’aura pas suffisamment de pilotes pour être en mesure de respecter l’exigence du gouvernement », note le vérificateur.

Le manque de main-d’oeuvre est le même pour les techniciens de ces appareils. Pas moins de 22 % de ces postes étaient vacants (8 %) ou occupés par des techniciens qui n’étaient pas encore entièrement qualifiés (14 %), en avril dernier. Résultat, les pilotes peinent à enregistrer le nombre minimal d’heures de vol requis (28 % avaient piloté moins des 140 heures exigées l’an dernier).

« La solution proposée par le gouvernement, à savoir d’acheter des aéronef pour un usage provisoire, ne permettra de régler ni la pénurie de personnel ni le vieillissement de la flotte », tranche le rapport du vérificateur.

Le gouvernement fédéral a prévu investir 1,8 milliard pour prolonger la durée de vie de ses 76 avions de chasse — 1,2 milliard en mises à jour mécaniques et 828 millions en formation de ses techniciens. La Défense n’aurait pas de plan pour corriger le manque de pilotes, selon le vérificateur général.