Francophones: la décision revenait à Doug Ford, fait valoir Andrew Scheer

Le chef du Parti conservateur fédéral, Andrew Scheer, a dit avoir exprimé ses préoccupations au premier ministre ontarien, Doug Ford, à la suite de l’abandon du projet d’une université de langue française, mais il ne lui a pas demandé de revenir sur sa décision. Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit « profondément déçu » par la décision de Doug Ford. La ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, a écrit sur Twitter que MM. Ford et Scheer devraient être conscients que les francophones « ne peuvent pas et ne seront pas laissés pour compte ». M. Scheer, qui devra se battre pour obtenir des appuis chez les francophones, a indiqué que son gouvernement n’imitera pas l’Ontario et a soutenu que les libéraux ne font qu’essayer de faire des gains politiques avec une décision qui n’a rien à voir avec lui.