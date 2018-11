Trudeau satisfait des progrès au sommet de l’APEC

Photo: Peter Parks Agence France-Presse

Port Moresby — Les désaccords sur l’organe chargé de résoudre les différends commerciaux mondiaux au sein de l’OMC ont divisé les pays de la région Asie-Pacifique lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toutefois, Justin Trudeau a soutenu qu’il y avait un « large accord sur la façon dont nous devons soutenir nos citoyens et aller de l’avant pour améliorer la coopération ». Les libéraux du premier ministre plaidaient pour des changements à l’OMC, suscitant l’ire des États-Unis, qui ont bloqué la nomination de nouveaux juges pour le mécanisme de règlement des différends — une tactique qui menace de paralyser l’organisation. Justin Trudeau avait abordé la question avec le premier ministre chinois, convenant d’approfondir leur coopération par l’entremise d’organisations telles que l’OMC. Dimanche, il est apparu que les hostilités entre la Chine et les États-Unis ont contribué à une impasse sur la voie à suivre pour l’OMC et le commerce dans la région.