Le NPD demande au commissaire à l’éthique de se pencher sur le cas Di Iorio

Ottawa — Le Nouveau Parti démocratique ne digère pas que le député libéral de Montréal Nicola Di Iorio continue de toucher son salaire alors qu’il ne se présente plus à la Chambre des communes. Le parti invite le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à ouvrir une enquête. Selon la copie d’une lettre obtenue par Le Devoir, datée du 8 novembre et adressée au commissaire Mario Dion, les députés Nathan Cullen et Charlie Angus expliquent que M. Di Iorio « est retourné pratiquer le droit à Montréal pour le cabinet BCF Avocats d’affaires » et que « bien que le député ait annoncé son intention de démissionner le 25 avril 2018, cela ne s’est pas produit et il a continué à toucher pendant cette période le salaire et les bénéfices d’un député, pour un total à ce jour de 93 000 $ ». Les deux députés estiment que leur rival libéral a contrevenu au Code régissant les conflits d’intérêts des députés.