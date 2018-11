Rectificatifs

L’article intitulé « immigration-qs-s-adresse-a-ottawa" target="_blank">QS prie Ottawa d’ignorer les demandes du Québec », signé par Marco Bélair-Cirino et publié mercredi en page A 3, laissait entendre que Québec solidaire invitait le gouvernement fédéral à agir à l’encontre de l’avis du gouvernement du Québec et à accueillir autant de réfugiés et de proches de personnes déjà établies au pays qu’il l’entend. QS estime plutôt que revoir les seuils d’immigration à la baisse est une erreur.

L’article de Dominic Tardif intitulé « L’art de se faire des amis », publié en page A 1 le jeudi 15 novembre, indiquait erronément que Fred Dubé n’avait pas signé le Pacte pour la transition. Or, l’humoriste l’a bel et bien ratifié.