Pas de prolongation de la mission au Mali

Ottawa — Le gouvernement Trudeau s’opposerait à la demande des Nations unies de prolonger la mission de maintien de la paix du Canada au Mali afin que les évacuations médicales puissent se poursuivre en attendant le prochain contingent, selon plusieurs sources. Le Canada a déployé 8 hélicoptères et 250 militaires pour secourir les Casques bleus et les employés de l’ONU blessés, ainsi que pour assurer le transport de soldats et de matériel. La mission d’un an doit se terminer en juillet.