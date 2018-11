Brian Gallant en tournée pour parler de bilinguisme

Photo: James West La Presse canadienne

Fredericton — L’ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant, qui cédera sa place à la tête du Parti libéral au cours des prochains mois, effectuera d’ici là une tournée des régions afin de discuter de bilinguisme, un enjeu qui divise la seule province officiellement bilingue au pays. M. Gallant a confirmé jeudi matin qu’il avait demandé au Parti libéral du Nouveau-Brunswick de tenir un congrès à la direction pour lui trouver un successeur. Il a toutefois indiqué qu’entre-temps, il demeurera chef de l’opposition officielle et qu’il profitera de cette période pour parler de bilinguisme et « renforcer l’unité de la province ». Au cours des deux dernières semaines, M. Gallant a répété à plusieurs reprises qu’il n’avait pas fait assez, au cours de ses quatre années comme premier ministre, pour souligner les avantages du bilinguisme officiel dans la province et pour « dissiper certains mythes ».