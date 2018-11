Doug Ford sabre les services aux Franco-Ontariens

L’énoncé économique d’automne du gouvernement Ford contenait deux mauvaises nouvelles pour la communauté franco-ontarienne jeudi: l’abolition du Commissariat aux services en français, de même que l’abandon du projet de l’Université de l’Ontario français.

Les deux nouvelles ont pris tout le monde par surprise… le commissaire aux services en français le premier. « Nous l'avons appris une demi-heure avant », a confié François Boileau au Devoir.

« C'est une perte nette pour la communauté franco-ontarienne, estime M. Boileau. L'abandon du projet d'université fait très, très mal. Mais avec le commissariat, on perd une voix indépendante qui avait un oeil sur les enjeux d'une population en croissance, notamment grâce à l'immigration. »

« Les conservateurs manquent de respect envers les [622 000] Franco-Ontariens et les millions de francophones au pays », a dénoncé la ministre fédérale des Langues officielles, Mélanie Joly.

Le rôle du commissaire n'était pas que celui d'un chien de garde, note François Boileau. « C'était d'être un médiateur [auprès du gouvernement] pour trouver des solutions pragmatiques et réalistes aux différents enjeux, de s'assurer que les programmes étaient adaptés pour la communauté. »

L'annexe 20 de la mise à jour économique dévoilée jeudi précise que la Loi ontarienne sur les services en français sera modifiée « de manière à ce que les fonctions qui sont actuellement associées au poste de commissaire aux services en français soient transférées à l’ombudsman ». Il ne semble pas y avoir d'autre modification prévue à cette loi.

M. Boileau ignorait jeudi comment cela sera traité dans les faits. « Je ne sais pas comment l'ombudsman va vouloir traiter cela. Dédiera-t-il du personne exclusivement [aux questions francophones]? Fera-t-il une annexe à son rapport annuel pour les services en français? » Le commissaire dit vouloir s'assurer que tout son personnel sera transféré dans les bureaux de l'ombudsman.

Le projet d’université francophone avorte

La décision d'abolir le commissariat s'ajoute à celle, annoncée en juin, de couper court à la mise sur pied d'un ministère des Affaires francophones.

Mais elle se double aussi de la mise à mort du projet de créer une université francophone, qui avait pourtant été officialisé il y a un an par le gouvernement de Kathleen Wynne.

Souhaitée depuis des décennies par les francophones ontariens, l'Université de l’Ontario français devait ouvrir ses portes à quelque 300 premiers étudiants en 2020. On visait d’accueillir quelque 2000 étudiants avant la fin de la décennie.

« Un examen plus détaillé de la situation financière de la province a amené le gouvernement à annuler les plans de création d’une nouvelle université de langue française », mentionne simplement la mise à jour économique.

Une « gifle »

Le commissaire fédéral aux langues officielles, Raymond Théberge, s’est dit « extrêmement déçu » des décisions du gouvernement Ford. « Il s’agit d’un recul important pour la communauté franco-ontarienne. Au cours des 10 dernières années, le Commissariat aux services en français de l’Ontario a joué un rôle de premier plan et a contribué à faire rayonner la francophonie. Il va sans dire que l’Ontario vient de perdre une voix importante en matière de respect des droits linguistiques des Franco-ontariens », estime M. Théberge.

Il s’agit d’un « jour noir », a pour sa part exprimé le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Jean Johnson. Et celui-ci s’inquiète d’un recul qui pourrait en annoncer d’autres.

« La gifle que vient de subir la francophonie ontarienne suit de près l’élection, au Nouveau-Brunswick, de quatre députés d’un parti qui prône ouvertement un recul au niveau des acquis des Acadiens, écrit M. Johnson. Dans les deux provinces où l’on trouve les plus importantes collectivités de langue française, la francophonie est sous attaque. Cela m’inquiète au plus haut point, parce que le contrat social canadien est fondé sur le respect de la dualité linguistique, de la diversité et de la réconciliation avec les peuples autochtones. Si on commence à tirer sur un fil, le reste du tissu risque de se défaire aussi. »

D’autres détails suivront.