Tony Clement se dit victime d’extorsion et remet sa démission

Ottawa — Le député et ancien ministre conservateur Tony Clement démissionne de ses fonctions au sein du cabinet fantôme de l’opposition officielle, se disant victime d’extorsion relativement à des photos et une vidéo « sexuellement explicites ». Dans un communiqué diffusé mardi soir, M. Clement a admis avoir partagé des images et une vidéo « sexuellement explicites » de lui-même, qu’il croyait envoyer à « une destinataire féminine consentante ». Il dit avoir finalement découvert qu’il s’agissait « d’un individu ou d’un groupe qui l’a ciblé pour des fins d’extorsion financière ». M. Clement affirme avoir démissionné de ses fonctions au sein des comités de la Chambre des communes et au cabinet fantôme en tant que porte-parole à la justice « pour se concentrer sur sa vie personnelle et sa famille ». Il demeure toutefois député, a-t-il précisé dans sa déclaration. Le chef conservateur Andrew Scheer a affirmé en soirée, mardi, qu’il était « déçu du comportement » de son député, mais il s’est dit « encouragé » par le fait qu’il est allé chercher de l’aide.