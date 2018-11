Qui recevra le Goncourt et le Renaudot ?

La saison des prix littéraires bat son plein en France. Après les prix Femina et Médicis remis ces derniers jours, ce sera au tour des prix Goncourt et Renaudot d’être décernés aujourd’hui. Quatre finalistes, dont Frère d’âme de David Diop (Seuil), sont en lice pour recevoir le prestigieux prix Goncourt. Quelques minutes plus tard, les lauréats du Renaudot seront annoncés. Cinq finalistes, dont Le lambeau de Philippe Lançon (Gallimard), se disputent l’honneur dans la catégorie Romans. Et trois finalistes sont en lice dans la catégorie Essais.