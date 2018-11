Nicola Di Iorio démissionne encore… dans trois mois

Photo: La Presse canadienne

Ottawa —Cette fois sera la bonne, assure Nicola Di Iorio. Le député fédéral démissionnera de son poste le 22 janvier prochain. « L’heure est maintenant venue pour moi de conclure que mes efforts, mon engagement et ma volonté de mobilisation pour les causes qui me tiennent tant à coeur seront voués à de meilleures probabilités de réussite si je les mène en tant que citoyen engagé plutôt qu’à titre de député », écrit-il dans une lettre adressée au premier ministre. Il assure qu’il se présentera à la Chambre des communes lorsque son parti le réclamera. M. Di Iorio persiste à dire qu’il s’est fait confier par Justin Trudeau une mission l’empêchant d’être à Ottawa, mais ni lui ni le premier ministre ne veulent révéler de quoi il s’agit. Les deux prétendent que c’est à l’autre de le faire. M. Di Iorio affirme verser depuis septembre son salaire de député à la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies. M. Di Iorio avait annoncé sa démission en avril avant de revenir sur sa décision. Il n’a pas été revu à Ottawa depuis le retour de la Chambre.