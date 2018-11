Des députés répliquent à Denise Bombardier

Photo: Radio-Canada

Ottawa — Les récents propos de Denise Bombardier à Tout le monde en parle sur la dévitalité des communautés francophones hors Québec ne sont pas passés inaperçus à Ottawa. Une dizaine de députés libéraux qui en sont issus ont effectué une sortie pour rappeler à tous les Québécois qu’ils existent et qu’une collaboration serait préférable aux avis de décès prématurés. « On existe, on est là, on est fiers », a lancé le Manitobain Robert-Falcon Ouellette. Darrell Samson, un Acadien de Nouvelle-Écosse, rappelle que le caucus des francophones libéraux hors Québec se réunit toutes les deux semaines et rencontre régulièrement les ministres pour s’assurer qu’ils prennent en compte les francophones en situation minoritaire dans leur processus décisionnel.