Le français pour être citoyen au Québec, souhaite le Bloc

Ottawa — Les nouveaux citoyens canadiens souhaitant résider au Québec devraient parler français, et non plus l’une ou l’autre des deux langues officielles, soutient le Bloc québécois. Le chef intérimaire, Mario Beaulieu, a déposé un projet de loi afin de modifier la Loi sur la citoyenneté en ce sens. « Ce n’est pas plus coercitif que ce qui existe déjà, parce qu’on exige la connaissance d’une des deux langues officielles pour avoir la citoyenneté », fait valoir M. Beaulieu. La Coalition avenir Québec a promis d’exiger la réussite d’un test de français pour les nouveaux arrivants. « Ce n’est pas parce que la CAQ a amené ça comme projet qu’on le fait, mais parce que c’est un consensus au Québec », a indiqué M. Beaulieu. Le bureau du ministre fédéral de l’Immigration, Ahmed Hussen, a dit vouloir étudier le projet de loi avant d’en commenter les détails. En coulisses, on note que le gouvernement appuie toutes les communautés minoritaires au pays, y compris les anglophones au Québec.