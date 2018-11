Le député Nicola Di Iorio appelé à s’expliquer

Ottawa — Alors que le député montréalais Nicola Di Iorio n’a pas été vu au parlement depuis six semaines, ses collègues libéraux s’impatientent. « C’est un grand garçon. Et c’est à lui de s’expliquer », a laissé tomber la ministre Mélanie Joly jeudi, interrogée une énième fois au sujet de son collègue. « Moi, je suis là pour travailler. Et il devrait être là pour travailler aussi », a renchéri Ramez Ayoub. M. Di Iorio avait annoncé au printemps qu’il quitterait ses fonctions. Il évoquait en septembre l’idée de rester finalement député et se donnait un mois pour réfléchir. Il n’a pas donné de nouvelles depuis. Justin Trudeau a indiqué qu’à sa connaissance, M. Di Iorio était toujours en réflexion. « Mais il aura autre chose à dire à ce sujet, j’en suis sûr », a laissé présager le premier ministre sans en dire plus.